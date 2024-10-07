رسالة نارية من نجم الزمالك السابق إلى حسام حسن بشأن إمام عاشور

الإثنين، 07-10-2024
02:54 م
وجه محمد صديق مدافع الزمالك ومنتخب مصر السابق رسالة نارية إلى حسام حسن
المدير الفني لمنتخب مصر الأول بخصوص لاعب وسط الفراعية والنادي الأهلي إمام عاشور.
وقال محمد صديق في تصريحات له اليوم عبر راديو أون تايم سبورتس: أف أم: «إمام عاشور من أفضل العناصر حاليا في مصر لاعيب كبير وكويس جدا ومن العناصر الأساسية في الاهلي ومنتخب مصر».
وأوضح مدافع الزمالك السابق: «كابتن حسام حسن
ممكن شاف إنه لما يستبعد إمام عاشور ممكن كده لما يستعيد مستواه، لكن أنا شايف إن الاستبعاد بيكون من النادي مش من المنتخب».
وأضاف محمد صديق: «إمام عاشور كان عنصرا أساسيا في خطة كولر الموسم اللي فات وسبب من أسباب انتصارات الأهلي خاصة عندما يكون في حالته، وبيتهيألي سبب استبعاده من المنتخب هو مستواه في آخر مباراتين له مع الأهلي».