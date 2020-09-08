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رسالة نارية من تامر أمين لرمضان صبحي

تامر أمين
تامر أمين
 
الثلاثاء، 08-09-2020 01:52 م إيمان هاني
استنكر الإعلامي تامر أمين، إشارة رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق المنتقل إلى فريق بيراميدز بإصبعه علي فمه، قائلا: "أنت حِسبتك خسرانة".

وأضاف تامر أمين، في برنامجه "آخر النهار" المذاع علي قناة "النهار"، أن بيراميدز أقام مؤتمرا صحفيا للإعلان عن انضمام رمضان صبحي إلى الفريق رسميا بعقد يستمر 5 سنوات.

وأوضح تامر أمين، أن اللاعب رمضان صبحي إذا استمر عقده حتى 2021 في نادي بيراميدز سيكون جيدا جدا، مؤكدا أنه لن يستمر حتى نهاية مدة العقد، وهذا بناء على رؤية المشهد الكروي والتوقعات.




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