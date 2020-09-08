رسالة نارية من تامر أمين لرمضان صبحي

الثلاثاء، 08-09-2020
01:52 م
إيمان هاني
استنكر
الإعلامي تامر أمين
، إشارة رمضان صبحي لاعب
الأهلي السابق المنتقل إلى فريق بيراميدز
بإصبعه علي فمه، قائلا: "أنت حِسبتك خسرانة".
وأضاف
تامر أمين
، في برنامجه "آخر النهار
" المذاع علي قناة "النهار
"،
أن بيراميدز
أقام مؤتمرا صحفيا للإعلان عن
انضمام رمضان صبحي إلى الفريق رسميا بعقد يستمر 5 سنوات.
وأوضح
تامر أمين
، أن اللاعب رمضان صبحي إذا استمر عقده حتى 2021 في نادي بيراميدز
سيكون جيدا
جدا، مؤكدا أنه لن يستمر حتى نهاية مدة العقد، وهذا بناء على رؤية المشهد الكروي والتوقعات.