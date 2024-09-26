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رسالة مفاجئة من أحمد العوضي لمؤيدي "المساكنة"

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الخميس، 26-09-2024 01:07 م


أعرب الفنان أحمد العوضي عن رأيه في ظاهرة المساكنة قبل الزواج المنتشرة في الآونة الأخيرة، والتي أثارت الجدل، حيث عبر عن موقفه تجاه هذا الموضوع الشائك.

وجه العوضي رسالة لمؤيدي ظاهرة المساكنة، مطالبًا إياهم بعدم "الإفصاح عن المعصية، وتحليل ما حرّمه الله"، حيث قال أحمد العوضي لمؤيدي المساكنة: "لا تجاهروا بالمعصية"

عبّر أحمد العوضي عن استيائه الشديد من مؤيدي ظاهرة المساكنة، خلال مقابلة في برنامج "ميرور" مع الإعلامي خالد فرج، والذي يُعرض عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد العوضي أن هذه الظاهرة تتعارض مع تعاليم الشريعة الإسلامية والديانة المسيحية، مشيرًا إلى دهشته الكبيرة من دعم هذه الظاهرة التي وصفها بأنها من الكبائر.

وصرح العوضي قائلاً: "لا تجاهروا بالمعصية، ولا تحلّلوا ما حرمه الله"، وأضاف "كلنا نخطئ ونصيب في حياتنا، ولكننا لا نفضح أنفسنا على الملأ، يعني ربنا سترنا، فنروح نفضح أنفسنا؟"

يشارك الفنان أحمد العوضي في سباق دراما رمضان 2025 بمسلسل "فهد البطل"، الذي ينتمي إلى الدراما الشعبية.

ويشاركه البطولة كل من ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، لوسي، نسرين أمين، سارة سلامة، عصام السقا، إلى جانب مجموعة من النجوم. المسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.

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