رسالة مؤثرة من قاض محكمة جنايات المنصورة لمتهم قبل أن يقضي بإعدامه

الخميس، 29-07-2021
10:17 ص
وجه قاضي محكمة
جنايات المنصورة، رسالة
مؤثرة للمتهم بذبح
ابنه بمشرط في الدقهلية، وذلك بعد وصول الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية في إعدام
ه.
وقال القاضي : “يا محسوب على بني الإنسان جئت ما لم يأته
الوحش والطير والحيوان، فبقلب من حديد فكرت وقدرت وسعيت وتدبرت وأعددت مشرطًا جراحيًا
ماضيًا في حدته ونومت ولدك بمنوم وانتبذت به مكانًا قصًا وأضجعته وذبحت، ومن الذي ذبحت
فلذة كبدك وقطعة من روحك”.
وأضاف: “ما الذي كان يجري في عروقك لو كان دمًا لما ذبحت
ثمرة فؤادك، ألم يرق له والمشرط يجري في وزجيه الحجر الذي بين ضلوعك، ألم تصعق للدم
المسفوح الذي هو من دماؤك ألم تفقد بعدها صوابك، كلا لأن الإنسان مات في ذاتك”.
وختم القاضي رسالة
ه بقوله: “وإلى الآباء العاقين توجه المحكمة
بمناسبة هذه القضية رسالة
، أبناؤكم أمانة هبة ربانية ونعمة عظيمة أعملوا فيهم قول المصطفى
صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، واحذروا قوله كفى بالمرء إثمًا
أن يضيع ما يعول”.