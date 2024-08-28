رسالة غامضة من إبراهيم فايق قبل عودته

الأربعاء، 28-08-2024
03:31 م
وجه الإعلامي إبراهيم فايق
، رسالة غامضة، قبل عودته مرة أخرى للظهور عبر قناة "إم بي سي مصر 2"
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ويتوقف حاليا برنامج إبراهيم فايق
، "الكورة مع فايق"، عبر قناة "إم بي سي 2"، بسبب حصوله على راحة، ومن المنتظر عودته خلال الأيام المقبلة.
كتب إبراهيم فايق
عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مفيش أخطر
على الإنسان من نفسه.. أنه يألف تمام الصحة واستقرار الحال ويبدأ يفكر في شوية منغصات كبرت أو صغرت هي في النهاية لن تساوي حجم ابتلاءات عظيمة لأشخاص آخرين".
أضاف: " كل أما شيطانك يكبر لك مشاكل الشغل أو الحياة أو مشاكل سعيك وتعبك والعراقيل اللي أمامك بص لنفسك بص لنعمة الصحة بس وكبرها واديها حقها لأنه مفيش أغلى منها".
أكمل: "مؤمن دائما أن الإنسان حبيس أفكاره ومقيد بمحيط معين من الأشخاص أو الظروف بيخليه يفكر في أن مشاكله دي جبارة ومهلكة لحد بس ما يجرب صدمة بجد أو يشوف حد قريب منه في ابتلاء قوي.. ساعتها بيفهم أنه كان مرتاح وفاكر نفسه مبتلى".
وأتم تصريحاته: "أشكروا الله وأحسنوا شكر النعم.. فيها يستقر الحال".