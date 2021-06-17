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رسالة ساخرة من الأهلي لثلاثة من نجومه

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معلول
Native
الخميس، 17-06-2021 10:25 ص
وجه النادي الأهلي رسالة ترحيب بـ على معلول واليو ديانج ووالتر بواليا نجوم الفريق، عقب انضمامهم أمس الأربعاء، لبعثة الفريق في تونس
ونشر الحساب الرسمي لـ الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة لهم لحظة الوصول. 
وعلق: "هنا تونس مرحبًا بعودتكم "معلول - ديانج- بواليا”.
وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق سيخوض تدريباته على الملعب الفرعي باستاد رادس. 
 وحرص عبد الحفيظ على معاينة بعض ملاعب التدريب  لتحديد ملعب المران. 
 وأوضح مدير الكرة أنه تم الاستقرار على خوض تدريبات الفريق على الملعب الفرعي الجديد باستاد رادس على أن يخوض الفريق مرانه الرئيسي يوم الجمعة المقبل على ملعب حمادي العقربي باستاد رادس. 
ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، إلى تونس مساء الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.
 

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