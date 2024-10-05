رسائل نارية من إبراهيم سعيد لـ إمام عاشور

السبت، 05-10-2024
06:36 م
وجه الإعلامي إبراهيم سعيد، تحذيرات نارية إلى إمام عاشور
، لاعب الأهلي، في ظل الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها مؤخرًا، عقب خسارة فريقه لقب السوبر الأفريقي أمام نظيره الزمالك.
وقال إبراهيم سعيد تعليقًا على مقطع الفيديو الذي نشره إمام عاشور
أثناء التدرب في الجيم: «حلو أوي الروح دي، ممكن يكون الضغط الجماهيري والإعلامي حسسه إن هي بتهرب منه».
وأضاف عبر قناة «النهار»: «الفترة الأخيرة ابتدت تهرب من إمام، ابتدى يخسر الدعم الجماهيري من الاهلي وخسر المنتخب بعدم الانضمام، فكدة خسران خسران».
وأكمل: «إمام أخد بطولات عمره ما كان يحلم بيها، عن طريقتها كان بيروح منتخب مصر، عجبني جدًا التركيز بتاعه، هو فيه إمكانيات مميزة لو استغلها هيبقى رقم واحد في مصر وأفريقيا».
وتابع: «لو مستغلش إمكانياته وهربت منه أنا بقولك غضب جمهور الأهلي مش حلو، الجمهور بيحبك بناء على لعبك عكس أي جمهور تاني، بيحبك على إخلاصك للمكان اللي أنت فيه، لو مفيش لعب أول ناس هيقولولك أمشي، معندهمش عاطفة وحقهم. هتتخاذل هيخلوك تكره الكورة. لأنه نادي بطولات والكورة في ملعبك».