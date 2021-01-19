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رد ناري من تركي آل الشيخ على مغرد قطري أهانه

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تركي آل الشيخ
 
الثلاثاء، 19-01-2021 01:16 م المصريون

تسببت تغريدة لأحد المغردين القطريين، في استفزاز المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية مالك نادي ألميريا الإسباني، بعد أن زعم الأول أن الأخير يحاول التودد الآن للقطريين بنشر فيديو له يستقبل أطفال من قطر.
وكتب المغرد القطري ويدعى "خالد بن محمد"، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" :« تركي آل الشيخ يحاول الآن كسب القطريين عبر ترويج مقطع "ترحيبه" بأطفال قطريين».
وتابع :« في الحقيقة يا تركي، نقسم لك أنك لا قيمة لك لدينا في عز هجومك علينا ليكون لك قيمة بعد الصلح، فمهما حاولت لن تتغير نظرتنا عنك بأنك سفيه أحمق توليت أمر العامة في السعودية. تأكد من ذلك».
من جانبه رد "آل الشيخ" على كلام المغرد القطري قائلًا :« في فرق بين الترحيب في الضيف وبين أحاول أكسب أحد»
وأضاف: «تركي آل الشيخ ماهمه إلا ربه، ثم معازيبه الملك سلمان، وسيدي الأمير محمد، وخادم لهم ولكل سعودي.. حط هالكلام بين عيونك وافهمه إن كان فيك عقل».
 

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