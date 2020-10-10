رد ناري من تامر حسني على أحمد السقا

تامر حسني وأحمد السقا

أعرب المطرب تامر حسني عن كامل اسفه لما صرح به الفنان أحمد السقا في حلقة أمس من برنامج الإعلامية وفاء الكيلاني عن غضبه منه لأنه طلب منه إزالة اسمه من على افيش فيلم "الفلوس" الذي شارك فيه السقا كضيف شرف.

وقام المطرب تامر حسني بالرد من جانبه وكتب على صفحته "

حيث قال تامر حسني أنه لم يكن يحب الرد، ولكن طوال الساعات الأخيرة والجمهور يسأل، لذا وجب التوضيح، ثم أضاف بأنه تحدث إلى السقا خلال الفترة الماضية بعد هذا الموقف في مناسبتين دون أي عتاب من السقا، مؤكداً أنه كان ينبغي ألا يخرج هذا الكلام في التليفزيون، بل كان لابد أن يكون هذا الكلام بينهم وبين بعض.

وأوضح تامر إن السقا قام بالتحدث معه على الهاتف وقال له ان الافيش الذي تم نشره كان على موقع إلكتروني مع خبر صحفي وإنه قام بالرد عليه أنها مجرت اجتهادات صحفية لا علاقة لها بالشركة المنتجة للفيلم.

ثم استمر في حديثه باسترجاع موقف في مسلسل "ولد الغلابة" حين شارك للمرة الوحيدة في مسيرته كضيف شرف من أجل السقا، مؤكداً أنه ذهب لتصوير المشهد خلال نصف ساعة فقط في الثامنة صباحاً من أجل عيون السقا الذى يعتبره صديق عمره.

وكان كشف النجم أحمد السقا، خلال استضافته مع الإعلامية وفاء الكيلانى فى برنامج "السيرة" الذى يذاع على فضائية DMC، سبب زعله من النجم تامر حسنى بسبب فيلمه الأخير "الفلوس"، حيث تحدث معه تامر بظهوره كضيف شرف، قائلا:"وافقت وتفاجئت بصورتى على بوستر العمل وهذا الأمر ضايقنى". وأضاف السقا: "لو تامر حسنى قابلنى وقال لى كلمتين حلوين أقبل اعتذاره، وأنا شخصيا بطبعى مسامح، قائلا: "مسامحك يا تامر".



وتعود الإعلامية وفاء الكيلانى إلى تقديم البرامج بعد غياب عامين منذ برنامجها الأخير "تخاريف"، ويعتمد السيرة على استضافة نجوم الفن والمشاهير وإجراء الحوار معهم عن المحطات التي مروا بها في حياتهم، سواء الفنية أو الشخصية وتتضمن قائمة الضيوف عددا كبيرا من النجوم أبرزهم أمير كرارة ويسرا وسمير غانم وآخرون.



