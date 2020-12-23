رد ناري من الأمير عبدالرحمن بن مساعد على المتنمرين

الأربعاء، 23-12-2020
06:33 م
محمد فضل
شن الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد
، اليوم الأربعاء، هجومًا
حادًا على المتنمر
ين واصفًا إياهم بأنهم جبناء لأنهم لا يستطيعون فعل ذلك وجهًا لوجه.
وقال "بن مساعد" في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”:
“سؤال لمن يرد على تغريدة بتنمر
أو قلة أدب مع أن التغريدة لا تتعرض له أو لأي شيء
يخصه لا من قريب أو بعيد وليس بينك وبينه أي معرفة”.
وأضاف: “هل من الممكن أن تقول تعليقك المتنمر
المسيء للشخص
في وجهه لو جمعكما مكان واحد؟.. غالبًا أن الإجابة ستكون: لا.. إذًا أنت فوق أنك قليل
أدب أنت أيضًا جبان!”.
وأشاد متابعوه بتغريدته، مهاجمين المتنمر
ين كذلك ووصفهم بأنهم مرضى نفسيين
ويتخفون وراء الكمبيوتر.