الثلاثاء 01 فبراير 2022
توقيت مصر 16:37 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

صحيفة إفريقية: مسحة محمد صلاح «إيجابية» ومصدر يوضح

مفاجأة في التحقيقات.. الكشف عن دور الوزيرة ونجلها في «رشوة الصحة»

شوبير يُحذر الحضري من الدفع بهذا الحارس في مباراة الكاميرون

تنفيذ حكم القتل قصاصًا في مواطن مصري بالسعودية ارتكب هذه الجريمة

ابنة مفيد فوزي تصدم الجميع: الوضع لا يسمح بتدخل جراحي.. ادعوله

رد مُهين من تركي آل الشيخ على محمد صبحي

السعودية تقر تعديلًا على العلم والنشيد الوطني (التفاصيل الكاملة)

شبانة: «الأهلي أغلق ملف تجديد عقد موسيماني»

حكم مباراة تونس يخرج عن صمته: قرار إنهاء المباراة مبكرًا أنقذني من الموت

مليشيا الحوثي تزعم استهداف غرفة عمليات في الإمارات ووقوع قتلى

ADS
 

رد مُهين من تركي آل الشيخ على محمد صبحي

Screenshot_2022-01-29-21-16-59-20_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
محمد صبحي
Native
Teads
الثلاثاء، 01-02-2022 12:32 م

رد رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، على تصريحات الفنان محمد صبحي، والتي ادعى فيها أنه تلقى عرضا بملايين الدولارات للسفر إلى السعودية ولكنه رفضه.
وقال آل الشيخ، في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر "والله أنا أبي (أريد) أعرف اللي (الذي) عرض الملايين عليه نبي نكشف على قواه العقليه.. عمومًا تراجع ولعها افتكروني في السكه بس جت غلط".
وجاءت تغريدة تركي آل الشيخ ردا على نقاش بين الأمير عبد الرحمن بن مساعد والصحفي توفيق الخليفة حول تصريحات صبحي الأخيرة، إذ اعتبر الخليفة أن محمد صبحي "لا قيمة له في الوطن العربي وليس نجم شباك والمنتجون لا يريدونه.. فهو مجرد زائدة دودية في الفن من وجهة نظري".
ورد الأمير عبدالرحمن بالقول "لا أتفق معك ياغالي.. هو فنان له تاريخ قدم أعمالا مهمة ومسرحيات لها قيمة فنية كبيرة، بعيدًا عن إساءته التي حاول أن يخفف منها ولكنها بالنسبة لي غير مقبولة ولا مبررة".
وكان محمد صبحي استنكر – خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ”حضرة المواطن“ المحلي – توجه فنانين مصريين إلى السعودية لتقديم ما سمّاه بـ“الترفيه“، مضيفا أنه يرفض الذهاب للعمل في المملكة تحت عنوان الترفيه، معلقا ”أنا مش مرفهاتي“.
واعتبر أن الأولى أن يتم رعاية الفنانين السعوديين في بلادهم، بدلا من دعوة الفنانين المصريين، الذين ربما قد يسيئون في بعض ما يقدمونه لواجهة مصر الفنية.
وعلق في مداخلته ”أنا فقط كنت أتمنى هذه الصحوة والمهرجانات يقودها فنانون سعوديون، لكن ثمة مبالغة قوية من سفر المصريين، قد يسيء بعضها للفن، ميبقاش فن جيد بتصدره لتقول إن دي مصر“.
وشدد على أنه ”سعيد بالانفتاح الذي تشهده المملكة فنيا بعد سنوات من الانغلاق، إلا أن ذلك لن يغير من حقيقة أن مصر قدمت خلال أكثر من قرن من الزمن تاريخا فنيا عريقا“.

وأوضح أن هناك مشكلة تواجه الفن في مصر، ويجب أن يتم معالجة هذا القصور، حتى لا تضيع ريادة مصر الفنية، وفق تعبيره.
 

إقرأ ايضا

12125880_p

مفاجأة في التحقيقات.. الكشف عن دور الوزيرة ونجلها في «رشوة الصحة»

ebfeef46-f636-4176-b12e-f496223d5103

تنفيذ حكم القتل قصاصًا في مواطن مصري بالسعودية ارتكب هذه الجريمة

367949_0

ابنة مفيد فوزي تصدم الجميع: الوضع لا يسمح بتدخل جراحي.. ادعوله

أخبار متعلقة

63b1b629-20e7-4619-acc0-a4947a152b99-780x470

تعميم عاجل في السعودية لجميع المقاهي والمطاعم بشأن «القهوة العربية»

154-190038-saudi-arabia-justice-women-2019-freedoms_700x400

قرار سعودي يخص المرأة هو الأول من نوعه في المملكة

Screenshot_2022-01-29-21-16-59-20_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12

«أنا مش مرفهاتي».. محمد صبحي يكشف سبب رفضه تقديم عمل في السعودية مقابل الملايين

10201929191725255229314

وفاة الفنان طارق شرارة متأثرًا بكورونا

295

بعد «هبة».. هل تؤثر العاصفة «ياسمين» على مصر؟ الأرصاد ترد

image

تفاصيل غرق سفينة مصرية بعد انشطارها نصفين