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رد مفاجيء من إيناس الدغيدي على هجوم بسمة وهبة

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بسمة وإيناس
 
الإثنين، 30-11-2020 01:55 م المصريون
بعد الهجوم الذي شنته عليها الإعلامية بسمة وهبة، بسبب تقديمها برنامج "شيخ الحارة" الموسم الماضي بعنوان "شيخ الحارة والجرئية"، ردت المخرجة إيناس الدغيدي عليها، مشيرة إلى أن تقديمها له جاء بالصدفة.
وقالت "الدغيدي"، أنها كانت تتصل بطارق نور، وهو صديق مقرب لها، لتسأله عن شيء ما، فسألها وقتها إن كانت تريد تقديم البرنامج.
وأضافت أن البرنامج كان ناجحاً وقت تقديم وهبة له مشيرة إلى أن الموسم الماضي من البرنامج نجح أيضا وأن الجمهور استقبله بشكل مختلف.
وتابعت الدغيدي في لقاء مع برنامج It’s Show Time انها قررت تقديم البرنامج لأنها لم تكن تعمل بعملها الأساسي وهو الإخراج.
وكانت بسمة وهبة انتقدت، تقديم الدغيدي للبرنامج، وقالت "شيخ الحارة هو فكرتي وابني اللي اتولد على ايدي وكبرته".
وأضافت وهبة أن البرنامج لا يمكن أن يرضي الجمهور بدون أن تقدمه هي.
ووعدت جمهورها بأنها ستطل عليهم في رمضان المقبل ببرنامج يشبه "شيخ الحارة".
وأوضحت بسمة أنه بالرغم من العلاقة الطيبة التي تجمعهما، فإن سبب انزعاجها من إيناس يعود إلى عدم التواصل معها وأخذ رأيها قبل الموافقة على تقديم البرنامج.

وأضافت  "إيناس أنا بحبك جداً جداً، وانتي مخرجة كبيرة وعظيمة، بس ليه حاطة نفسك في إطار البرامج ؟"، مؤكدة أن "البرنامج مش حلو بدون بسمة وهبة".

 

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