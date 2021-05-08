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رد مفاجيء من أردوغان على عودة العلاقات مع مصر

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أردوغان
Native
السبت، 08-05-2021 12:06 م المصريون

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تسعى لاستعادة الوحدة ذات الجذور التاريخية مع شعب مصر، في أحدث تصريح ضمن المحاولات التركية لاستعادة العلاقات مع القاهرة.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن الرئيس التركي، عقب صلاة الجمعة أمس، قوله:”موقفنا تجاه الشعب المصري إيجابي جدا، ونسعى لاستعادة الوحدة ذات الجذور التاريخية مع شعب مصر”.
وأضاف أردوغان: “يحزننا رؤية الشعب المصري يتضامن مع الشعب اليوناني”، في إشارة إلى النزاع التركي اليوناني على الحدود البحرية ومناطق التنقيب في شرق البحر المتوسط.
 

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