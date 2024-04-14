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رد مفاجئ لحسام حسن على أزمته مع محمد صلاح

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حسام حسن
الأحد، 14-04-2024 02:09 م نسمه عبد الوهاب
كشف مجدي عبد الغني، نجم الأهلي السابق، حقيقة خلاف حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، مع محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي.
وغاب محمد صلاح عن معسكر المنتخب الوطني الأخير، بطلب من ناديه الإنجليزي، من أجل تجهيزه بالشكل المناسب، بعدما تعرض للإصابة مع الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية.


وقال مجدي عبد الغني خلال تقديم برنامجه عبر قناة الشمس أنه تحدث مع حسام حسن ونفى له وجود أي خلاف مع محمد صلاح خلال جلسة جمعته مع العميد أثناء تلبيته دعوة الإفطار في شهر رمضان الكريم.
وأضاف عبد الغني :"لا يوجد خلاف بين حسام حسن ومحمد صلاح والعميد يعلم جيدا قيمة صلاح داخل الملعب وخارجه، وهو مستغرب جدا وحزين من هذه الشائعات، وأكد أن المنتخب في حاجة إلى صلاح في الفترة المقبلة".
وأتم تصريحاته:" التوأم صنعوا من التاريخ والأمجاد علامة لا يمكن أن تمحى في الكرة المصرية ومن اللاعبين العظماء، ومن الواجب على الجميع مساندتهم في مهمتهم الحالية".

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