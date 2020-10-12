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رد لاذع من مرتضى منصور على أحمد فهمي

مرتضى منصور
مرتضى منصور
 
الإثنين، 12-10-2020 02:37 م المصريون

رد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك على ما حدث بين الفنان أحمد فهمي ولاعب نادي الزمالك محمود شيكابالا، حيث قام بشن هجوم حاد على الفنان أحمد فهمي حيث وصفه بالكومبارس وبالعيل الجاهل.
ووجهه "مرتضى" رسالة لفهمي عبر قناة الزمالك وقال فيها " كومبارس للعفريت بتاع إعلان المحمول، وعيل جاهل.. ما فعله الكومبارس أحمد فهمي أساء لجماهير الأهلي.
واستمر في هجومه على أحمد فهمي: «طالع اسمه شحات في مسلسل، وفيلم تاني اسمه فيه كلب بلدي».
ووجه رساله أخرى لزوجته قائلا: سأقوم بشكوى أحمد فهمي لزوجته السيدة الفاضلة ( هنا الزاهد" وأتمنى أن تقوم بالتعدي عليه ضربًا كما كانت تفعل في مسلسل كوميدي معه.
كما قال لشيكابالا: لا تحزن فأنت تكون سبب شهرة هؤلاء عند الحديث معهم فقط، وهذا ليس جمهور الأهلي المحترم الذي عاهدناه.
 

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