رد فعل مفاجئ لـ «بيلوسي» على إصابة «ترامب» بكورونا

الجمعة، 02-10-2020
06:30 م
فتحي مجدي
علقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي
، الجمعة على إصابة الرئيس دونالد ترامب
بفيروس كورونا
المستجد، قائلة إن سلوكه كان "دعوة وقحة لحدوث شيء كهذا".
وأضافت في مقابلة مع شبكة (MSNBC )، إنها كانت تصلي من أجل القائد الأعلى للقوات المسلحة والسيدة الأولى لكنها سرعان ما هاجمت موقفه تجاه الوباء.
وتابعت: "هذا مأساوي، إنه أمر محزن للغاية"، واصفة المؤتمرات الانتخابية التي يحضرها بالمخالفة لتعليمات التباعد الاجتماعي بأنه "كان نوعًا من الشروع الوقح لشيء مثل هذا".
وقالت: "إنه لأمر محزن أن ذلك حدث ولكن مع ذلك نأمل أن يكون انتقالًا إلى نهج أكثر صحة لما يدور حوله هذا الفيروس".
ولم تتحدث بيلوسي وترمب منذ ما يقرب من عام، في ظل تدهور العلاقات بينهما.
واجتمعت بيلوسي مع وزير الخزانة ستيفن منوشين هذا الأسبوع لوضع حزمة مساعدات أخرى لفيروس كورونا
.
وقالت بيلوسي إنها تلقت نبأ تشخيص ترامب بـ "حزن شديد" وكانت تصلي من أجل الرئيس وأسرته، لكنها أشارت إلى أن الأخبار يجب أن تدفع الأمة إلى التعامل مع الوباء على محمل الجد.
وأضافت: "على بقية البلاد أن تعلم أنه حتى مع الاحتياطات المتخذة بشأن الرئيس، فإن الناس معرضون للخطر، حتى لا يتجاهلوا، هل نقول، الاستهزاء بالأقنعة وارتداء الأقنعة".
وتابعت: "بقدر ما يحزن التشخيص (بالفيروس) أن لدى الرئيس والسيدة الأولى، ربما تكون تلك اللحظة المحورية هي نقلنا إلى مكان مختلف بينما نحارب هذا الفيروس الشرير على أساس العلم وليس على السياسة".