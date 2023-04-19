



أشاد اللاعب محمد صلاح، بمسلسل "جعفر العمدة" الذي يخوض بطولته النجم محمد رمضان ويعرض حاليا في موسم دراما رمضان 2023.

ونشر صلاح عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" أثناء متابعته لمسلسل جعفر العمدة صورة للفنان محمد رمضان مُشيدا بأداء الأخير ونجوم المسلسل.

ويحقق مسلسل "جعفر العمدة" نجاحاً جماهيرياً كبيرا منذ عرضه ضمن سباق دراما رمضان، وهو بطولة: محمد رمضان، هالة صدقي، مي كساب، زينة، إيمان العاصي، منة فضالي، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، ويعد المسلسل هو التعاون الثالث بين رمضان ومحمد سامي بعد تعاونهما من قبل بمسلسلي "الأسطورة" و"البرنس" واللذان حققا أيضاً نجاحاً كبيراً وقت عرضهما.