رد فعل محمد رمضان بعد الحكم بحسبه

السبت، 10-02-2024
04:59 م
نسمه عبد الوهاب
نشر النجم محمد رمضان
فيديو دعائي لحفلته التي أقيمت أمس ضمن موسم الرياض، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستغرام، والتي تعتبر أول رد فعل منه على حكم حبس
ه سنة.
كانت قد قضت محكمة مصرية بالحبس
سنة غيابيًّا على الفنان محمد رمضان
بتهمة ترويج أخبار كاذبة
ضد البنك التجاري الدولي CIB ، حيث وقت سابق، أعلن الفنان محمد رمضان
، عبر حسابه الشخصي عبر موقع إنستغرام، أنه تم التحفظ على أمواله.
وقال محمد رمضان
وقتها في فيديو تم نشره عبر حسابه الشخصي، إنه تلقى اتصالًا هاتفيًّا من موظف في أحد البنوك الخاصة يبلغه خلاله بأنه تم التحفظ على أمواله، مؤكدًا أنه "هو وماله مِلك بلده وأهل بلده"، على حد قوله.
وقالت مصادر قضائية في تصريحات صحفية، إن قرار تجميد أرصدة الفنان محمد رمضان
يرجع إلى تنفيذ حكم قضائي خاص بقضية الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، الحاصل على حكم بالتعويض بلغ قيمته 6 ملايين جنيه، وتعويض بـ25 مليون جنيه، في إحدى القضايا (منذ نيسان/ أبريل الماضي).
وكانت إحدى الجهات القضائية أخطرت إدارة البنك بالتنفيذ، عقب إصدار المحكمة الاقتصادية للبنك التجاري الدولي CIB ، من أجل تنفيذ الحكم والحصول على التعويض.
وأفادت النيابة العامة في بيان سابق، بأنها ليست جهة اختصاص بشأن قرار التحفظ على أموال الفنان محمد رمضان
»، وأن الأمر يتعلق بتنفيذ حكم قضائي.
ونشر محمد رمضان
عبر حسابه الشخصي فيديو ترويجي لحفلته بموسم الرياض التي أقيمت أمس، وكتب عليه: "ثقة في الله أقوى حفلة في الرياض ٢٤ تشرين الثاني/ نوفمبر".