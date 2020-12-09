الأربعاء 09 ديسمبر 2020
توقيت مصر 11:05 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

مي العيدان تثير غضب المصريين بصورة مُهينة لـ شمس البارودي وابنها

هيفاء وهبي تثير ضجة بسبب لقاح " كورونا "

مفاجأة.. سيدة أعمال عربية تترشح لرئاسة إسرائيل

صدمة جديدة لـ " ترامب " من بنسلفانيا

صادم .. كاميرا مراقبة توثق ما فعله شاب بفتاة سعودية منتقبة أمام الأسانسير

الإمارات تسجل لقاح جديد مضاد " كورونا "

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

بث مباشر.. مباراة برشلونة ويوفينتوس في دوري الأبطال

فنانة شهيرة تصدم الجميع وتخلع الحجاب بعد 10 سنوات من الإلتزام (فيديو)

ADS
 

رد فعل صادم من عادل إمام على فتاة قامت بتقبيله مع أختها في الشارع

عادل إمام
رد فعل صادم من عادل إمام على فتاة قامت بتقبيله مع أختها في الشارع
 
الأربعاء، 09-12-2020 08:53 ص المصريون
كشف الفنان عادل إمام موقفه من المعجبات وذلك في لقاء نادر مع الإعلامية هالة سرحان.

وقال إمام: لابد من وجود شيء يسمى شرف المهنة .. عندما تأتي فتاة وتقول لي أنا أحبك فهي تحبني كفنان .. وهذا طبيعي ، لكن من الخطأ أن أستغل حبها لعادل إمام كفنان للدخول في قصة حب أو علاقة .. فهي لا تعرفني كإنسان وهذا أمر يخصني.

وأضاف: منذ أيام كنت جالسا على المقهي و وجدت فتاتين سوريتين محجبتين جاءتا لي وقامتا بوضع قبلة على خدي ، وحينها كنت سعيدا جدًا .. شعرت حينها بالحب .. ليس الحب الرومانسي لكن بحب الجمهور ليه وهذا ما أحب أن أشعر به.
 

إقرأ ايضا

5361819_1583751866

مي العيدان تثير غضب المصريين بصورة مُهينة لـ شمس البارودي وابنها

1

صادم .. كاميرا مراقبة توثق ما فعله شاب بفتاة سعودية منتقبة أمام الأسانسير

معز مسعود

فنان شهير يسخر من ارتباط حلا شيحة و معز مسعود بكلمات نارية

أخبار متعلقة

فنان

رد غير متوقع من الفنان المتهم بالتحرش بعد إبعاده من مهرجان القاهرة السينمائي

08-12-20-779344220

فنانة شهيرة تصدم الجميع وتخلع الحجاب بعد 10 سنوات من الإلتزام (فيديو)

EotxvD0XUAAPWjL

داعية سعودي شهير يفجر جدل بفتوى عن المرأة

فنانة

فنانة شهيرة: أي راجل يسيب مراته تتباس في الأفلام يبقى ديوث

0

صادم.. مقتل فنان شهير في الشارع وكاميرا مراقبة توثق ما حدث

عادل إمام

سر غضب عادل إمام من الفنانة عزة بهاء