رد فعل صادم من تامر حسني بسبب زوجته بسمة بوسيل

الإثنين، 12-10-2020
11:09 ص
المصريون
سيطرت حالة من "الغيرة" على المطرب تامر حسني
أثناء حضوره أحد الحفلات ومعه
زوجته المغربية بسمة بوسيل
، حيث فوجىء تامر بإقتراب أحد الأشخاص ليصور زوجته أثناء
رقصها على أحد أغانيه، وعندما شاهده تامر حسني
قام على الفور بإيقافه وعلى وجهه
علامات الغضب .
وأستطاع تامر أن يقظم شعوره بالغيرة والغضب الشديد وقام على الفور
بالإبتسامة وقال له "هتصور زورها ولا ايه".
يشار إلي إن أغنية "اختراع" للنجمان تامر حسنى
ومحمود العسيلى هي أخر ما طرحه النجم تامر حسني
والتي حققت 24 مليون مشاهدة منذ وقت طرحها خلال شهر على
موقع الفيديوهات "يوتيوب" من إخراج تامر حسنى، وكلمات الشاعر أحمد حسن
راؤول، وألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وسام عبد المنعم، تسجيل هيثم راضى، ماستر
جلال الحمداوى.