رد فعل صادم من أسما شريف منير على طلاق والدها

أسما شريف منير





تجاهلت آسما شريف منير، أزمة طلاق والدها، والذى أعلنها رسميًا مساء أمس الإثنين ، من خلال حسابه علي موقع الصور الشهير “انستجرام”

في هذا السياق، استعرضت “آسما”، رحلتها الأخيرة لدبي، بعد الأزمة الأخيرة التى تعرضت لها، بحلاقة شعرها علي “الزيرو”، ونشرت “فيديو مجمع لرحلتها عبر حسابها علي انستجرام" معلقة بقولها: “عيشت احلي ٥ أيام في دبي وعملت السفرية دي في ٤٨ ساعة عشان الناس اللي اتعاملت معاهم مصريين مسيطرين، هقولكم كل التفاصيل في الاستوريز بكرا ولسه في جزء تاني ويمكن تالت لبقية السفرية، اهم حاجة الاكاونت دي عشان هتحتاجوها”

وكان أعلن الفنان شريف منير انفصاله عن زوجته لورا عماد، من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور إنستجرام متمنيا لها الخير والتوفيق فيما هو قادم.

ولورا عماد هي فنانة معتزلة منذ أكثر من 20 عاما، وهي الزوجة الثانية للفنان شريف منير ولديه منها ابنتين هما فريدة وكاميليا.

شريف منير كان متزوجا قبلها من خارج الوسط الفني من أم أولاده أسما وفؤاد، وحين أصيبت زوجته الأولى بسرطان القولون ظلت لورا تخدمها وترعاها، بحسب تصريحات شريف منير، إلى أن توفيت.

كما قال شريف منير إن أولاده من زوجته الأولى أسما وفؤاد، يرتبطان بـ لورا وكانت تصريحاته تلك في برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي.

والفنانة المعتزلة لورا عماد من مواليد عام 1972، عملت في البداية كموديل للإعلانات، واكتشفها فنيًا طارق التلمساني الذي كان مدير تصوير لأحد الإعلانات التي تصورها، وساعدها في الدخول لعالم الفن والتمثيل، فقدمها للمنتج والفنان سامي العدل، وكان أول عمل فني لها فيلم البطل، عام 1998، أمام الفنان أحمد زكي، محمد هنيدي ومصطفى قمر، ثم شاركت في عدة أعمال.

وتوالت أعمالها الفنية بعد ذلك، من بينها، أفلام: «لو كان ده حلم، سوق المتعة، أرض الخوف»، ومسلسل الرجل الآخر

اعتزال لورا عماد

اعتزلت لورا عماد الفن مبكرا عقب زواجها من الفنان شريف منير، والذي جمعتهما قصة حب كُللت بالزواج، وإنجاب ابنتين، وهما فريدة وكاميليا.