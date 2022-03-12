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رد غير متوقع من محمد رمضان على حسين فهمي والأخير يضطر للتعليق

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السبت، 12-03-2022 10:21 ص
بعدما أعاد الفنان  محمد رمضان إعادة نشر الفيديو، الذي قام الفنان حسين فهمي بإنتقاده فيه وعلق عليه قائلاً: "تقصدني ما تقصدنيش أنا بحبك"ا
قام فهمي بإعادة مشاركة فيديو عبر صفحته الخاصة في موقع التواصل الإجتماعي وكتب فيه "لأنني كذلك أحبك وخائف على موهبتك وعلى مجهودك، أحببت أن ألفت نظرك إلى بعض التصرفات التي من الممكن أن تُفهم خطأ من بعض الناس، فيكون لها أثر سلبي على المدى البعيد، لك مني كل الحب والتقدير"، كما وشارك فهمي أغنية "يا واد يا تقيل"، موضحاً: "أتمنى لك النجاح، وعلى فكرة "يا واد يا تقيل"، علامة مسجّلة باسمي من زمان".
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