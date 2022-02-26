رد غير متوقع.. فنان شهير يضع أصالة في موقف مُحرج للغاية أمام الجمهور

السبت، 26-02-2022
11:00 ص
وضع الفنان رامي صبري، الفنانة أصالة
في موقف محرج
للغاية أمام الجمهور، بعد تعليقها على منشور له.
وأثارت أصالة
الجدل بعد تعليقهاعلى منشور تشويقي نشره الفنان
رامي صبري، حمّس فيه متابعيه لطرحه أغنية جديدة قريباً وكتب : أغنية "مع نفسي"
ستطرح غدا الساعة الخامسة على يوتيوب وكل التطبيقات!
لتعلق أصالة
وتكتب : "بتجنن الأغنية راموتي " ليرد
عليها هو ويحرجها : "لسه ما نزلتش يا حبيبتي".
واعتبر كثيرون أن رامي وضع أصالة
في موقف محرج وكان من المستحسن
ان يتواصل معها في الخاص وان يوضح لها الفكرة، لعلها أرادت أن تشجعه بتعليق لم تتوقع
أن يعرضها للسخرية.