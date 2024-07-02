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رد صادم من مفيدة شيحة على رقصها داخل مسجد

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الثلاثاء، 02-07-2024 10:08 ص


علقت الإعلامية مفيدة شيحة، على رقصها داخل مسجد محمد علي بالقاهرة أثناء عقد قران نجلتها وتعرضها للهجوم على مواقع التواصل.

وقالت شيحة خلال برنامج الستات على قناة النهار، أنها لا تهتم بأي هجوم ونقد ضد رقصها مع ابنتها احتفالاً بعقد القران.

وأضافت شيحة :"محدش ليه الحق يتدخل في حاجة، ومش هيهمني أرد على أي هجوم أو نقد، ولو اتكرر الموضوع هرقص وهفرح ببنتي تاني لا تعليق لأي شيء، ودول ناس من جوا مش سالكة، وشكلكوا وحش أوي".

وكانت شيحة قد تعرضت لهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب رقصها في عقد قران ابنتها، واتهم الجمهور الحضور بعدم احترام قدسية المسجد.

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