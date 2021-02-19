الجمعة 19 فبراير 2021
توقيت مصر 19:37 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

رد صادم من مستشار بن زايد على منافسة الرياض لـ دبي

أمير مرتضى لتامر أمين: "أيه لازمتك أصلًا عشان تغلط في الصعايدة؟"

سياسي تونسي يلمح للسماح بالسياحة الجنسية في الدول الإسلامية

مصطفى بكري يهاجم تأمر أمين.. ويطالبه بمالم يتوقعه

الصين تستخدم "عربات الموت المتنقلة والحقن المميتة" في عمليات الإعدام

هل يتكرر بركان " بومبي " مرة أخري في هذه الدولة

دراسة تكشف عن كارثة أفقدت العالم 20 مليون سنة بسبب " كورونا"

مليار دولار لمواجهة قرصنة الإنترنت

إيقاف تامر أمين بسبب «الصعايدة»

" ميركل " تترك جلسة البرلمان مهرولة لهذا السبب

ADS
 

رد صادم من مستشار بن زايد على منافسة الرياض لـ دبي

مستشار بن زايد
مستشار بن زايد
 
الجمعة، 19-02-2021 07:23 م الطيب حسين
علق بد الخالق عبدالله، مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، على منافسة الرياض لدبي.

جاء هذا عبر "تويتر" وبالرغم من ترحيبه، إلا أنه قال إن 20 مدينة فشلت في منافسة دبي. حيث كتب "الشركات والمصارف العابرة للقارات التي تتخذ دبي مقرا منذ 30سنة لتدير عملياتها وفروعها في 50 دولة من الهند إلى المغرب ومن تركيا إلى نيجيريا، اختارت دبي دون غيرها بسبب نوعية الحياة والميزات التنافسية وبيئة تشريعية واجتماعية وبنية تحتية فريدة ولن تتركها، رغم ذلك مليون أهلا بالمنافسة".

ليرد عليه مواطن سعودي قائلًا :"نعم. مليون اهلاً بالمنافسة بين الاخوان . و بحلول ٢٠٢٤ ستكون الرياض منافساً قوياً على المستوى العالمي وليس الاقليمي فقط".

ورد "عبدالله": "تمنياتنا للرياض وجميع مدن الخليج العربي التي تحاول منافسة دبي كل التوفيق فأي نجاح لها هو نجاح لدبي وأي نجاح تحققه دبي هو نجاح لبقية العواصم الخليجية. فهذه #لحظة_الخليج_في_التاريخ_العربي_المعاصر. لكن ثبت انه خلال 20 سنةً الماضية حاولت 20 مدينة قريبة وبعيدة ان تصبح دبي رقم 2 وفشلت".
 

إقرأ ايضا

أمير مرتضى

أمير مرتضى لتامر أمين: "أيه لازمتك أصلًا عشان تغلط في الصعايدة؟"

الهاشمي الحامدي

سياسي تونسي يلمح للسماح بالسياحة الجنسية في الدول الإسلامية

مصطفى بكري

مصطفى بكري يهاجم تامر أمين.. ويطالبه بمالم يتوقعه

أخبار متعلقة

Capture

شاهد.. «الخطيب» يحصل على الإقامة الذهبية في دبي

Capture

لحظة رفع علم قطر في الرياض لأول مرة بعد المصالحة

0

السعودية.. بيان رسمي بشأن ضجة اغتصاب كلب في الرياض (صور)

saoudi_0

الأولى في العالم.. ولي العهد يفاجيء الجميع ببشرى سارة

6006fc4b42360444906be179

إيران توجه رسالة للسعودية