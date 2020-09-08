رد صادم من مراسل «رويترز» على طلب «ترامب» خلع القناع

الثلاثاء، 08-09-2020
04:48 م
فتحي مجدي
طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
من أحد المراسلين نزع قناع الوجه أثناء طرح سؤال، لكن الصحفي بدلاً من ذلك عرض التحدث بصوت أعلى.
وقال ترامب
لمراسل وكالة "رويترز" جيف ماسون، إن قناع وجهه "كتم" سؤاله خلال مؤتمر صحفي في الهواء الطلق في نورث بورتيكو.
ورفض ماسون، الرئيس السابق لجمعية مراسلي البيت الأبيض - التي تطلب من المراسلين ارتداء أقنعة أثناء جائحة فيروس كورونا- طلب ترامب
بأدب.
وقال ترامب
للمراسل: "سوف تضطر إلى خلع ذلك، من فضلك. فقط، يمكنك خلعه. أنت، كم قدم أنت على بعد؟"، ورد ميسون: "سأتحدث بصوت أعلى كثيرًا."
واعترض ترامب
: "حسنًا، إذا لم تخلعه، فأنت مكتوم جدًا. لذا إذا كنت ستخلعه، فسيكون ذلك أسهل كثيرًا". لكن ميسون أصرر: "سأتحدث بصوت أعلى كثيرًا. هل هذا أفضل؟".
قال ترامب
، منزعجًا بشكل واضح: "هذا أفضل. نعم - إنه أفضل".
وسبق أن فشل ترامب
سابقًا في إقناع ميسون بإزالة قناع وجهه خلال مؤتمر صحفي في أواخر مايو، حين قال له: "هل يمكنك خلعه؟ لأنني لا أستطيع سماعك".
وعندما عرض ميسون التحدث بصوت أعلى بدلاً من ذلك، قال ترامب
: "تريد أن تكون على صواب سياسي".
غالبًا ما يدافع ماسون، الذي أشاد به ترامب
في الماضي عن استقلالية الصحافة.
وقال لمدير المخابرات السابق بالوكالة ريتشارد جرينيل في مؤتمر صحفي يوم الجمعة، دفاعًا عن صحفي آخر: "لا أعتقد أن أيا منا جاء إلى هنا لإلقاء محاضرة حول استجوابنا".
ويوم الإثنين، نزع بعض الصحفيين أقنعتهم، بما في ذلك مراسل مراسل صحيفة "الجارديان"، وقال ترامب
للمراسل: "تبدو واضحًا جدًا، على عكس أي شخص آخر".
لم يرتد معظم المراسلين أقنعة خلال جلسات الإحاطة الصحفية بشأن فيروس كورونا في البيت الأبيض في مارس وأبريل، ولم يفعل ذلك قادة الصحة مثل أنتوني فاوتشي، وديبورا بيركس.
في الآونة الأخيرة ، تبنى الصحفيون الاحتياطات الصحية حيث أثبت مساعدو البيت الأبيض وبعض الصحفيين إصابتهم بالفيروس.
ولا يتم اختبار المراسلين في المؤتمرات الصحفية مع ترامب
بشكل عام للكشف عن كوفيد – 19 ما لم يكونوا جزءًا من مجموعة صحفية يومية صغيرة.
https://nypost.com/2020/09/07/trump-asks-reuters-reporter-to-remove-mask-is-rebuffed/