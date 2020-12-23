رد صادم من فنانة شهيرة على قبلاتها مع عادل إمام

الأربعاء، 23-12-2020
07:40 م
محمد فضل
أحرجت متابعة فنانة شهيرة، بتعليق استفزها ردًا على نشر
صورتها وهي تقبل زوجها.
وخرجت الفنانة اللبنانية نيكول سابا
، عن شعورها وردت
على تليق لإحدى المتابعات لها، التي علقت صور نشرتها نيكول مع زوجها الممثل اللبناني
يوسف الخال
، ظهرا فيها وهما يقبلان بعض إحتفالاً بعيد زواجهما التاسع.
وقالت المتابعة لها:"عادي عادل إمام
باس وهاني سلامة
باس من بعد زوجك"، لترد عليها سابا قائلة لها:"لو بتاكلي هوا مش أحسن".
وبالمقابل تفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصور، إذ أعربوا
عن إعجابهم ومحبتهم للثنائي متمنين لهما دوام الصحة والسعادة مع بعض، مستنكرين
تعليق المتابعة المحرج للفنانة، بينما أيد البعض رأيها.
كان قد أعاد الفنان يوسف الخال
نشر مقطع فيديو ظهر فيه مع
سابا وهما يغنيان ميدلي لأغاني عيد الميلاد، متمنياً إنتهاء عام 2020 الى غير رجعة،
ومشيراً الى أنه سيمضي الأيام العشرة الأخيرة من هذا العام بالموسيقى والصلاة.
وعلّق يوسف على الفيديو، قائلاً: "آخر ١٠ أيام من هذه
السنة: الذكرى التاسعة لزواجي.. عيد ميلاد مُخَلِّصنا المسيح و مناسبة إنتهاء ال
٢٠٢٠ انشالله إلى غير رجعة.. آخر ١٠ أيام فقط موسيقى و صلاة لخَلاصنا. فلنتَجَدَّد..
بفَرَح".