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رد حاسم من الكنيسة على تجسيد "يوسف" شخصية البابا شنودة

البابا شنودة الثالث والفنان حسن يوسف
البابا شنودة الثالث والفنان حسن يوسف
 
الأربعاء، 07-10-2020 01:07 م المصريون
تداولت العديد من البيانات الصحفية حول تجسيد شخصية البابا شنودة الثالث في عمل فني يقوم ببطولته الفنان حسن يوسف.
وبين النفي والتأكيد جاء رد الكنيسة ليحسم الموقف، حيث نفى القس بولس حليم المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وجود مشروع لتجسيد شخصية البابا شنودة الثالث لافتاً أنه لن يحدث ذلك إلا بعد معرفة الكنيسة بذلك لأنه لم يكن شخصية عادية ويجب استئذان الكنيسة القبطية فقد كان له مكانه كبيرة عند محبيه ويجب تقديم قصته كما هي دون اي تحريف مع ابراز الدور الوطني الذي كان يقوم به"
وكان الفنان حسن يوسف قد صرح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على عبر برنامجه "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" وقال مسلسل البابا شنودة سيهتم به مسيحيو ومسلمو العالم، خاصة أنه كان شخصية محبوبة.
وأوضح أن الفكرة تم طرحها في 2003 بعد نجاح مسلسل الشيخ محمد متولى الشعراوي، ولكن توقفت، وعادت إلى الأضواء مرة أخرى، مضيفًا: "يشترط في كتابة قصة حياة البابا شنودة أن تتم كتابتها بطريقة معبرة عن حياتها الوطنية والتي تعبر عن الوحدة".
 

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