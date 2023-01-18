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ردت بشتائم غير لائقة.. فجر السعيد تتعرض لموقف محرج للغاية وتسقط من على الدراجة الهوائية

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فجر السعيد
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الأربعاء، 18-01-2023 02:52 م

 

تعرضت الإعلامية الكويتية لهجوم من بعض المتابعين إثر سقوطها عن الدراجة الهوائية التي كانت تستقلها خلال تواجدها لحضور فعاليات بطولة "خليجي 25" لكرة القدم في مدينة البصرة.

 

وردت السعيد على متابع اعتبر أن شرب الكحول هو سبب سقوطها عن الدراجة ، بقولها له: "ترا إذا أمك متعودة تشرب الكحول عند الظهر لكي تسكر، فهذا لا يعني أن كل الحريم يسكرون... ترا امك ظاهرة خاصة كانت اتريق عرق وفريحكم كله يدري".

 

ونشرت الإعلامية الكويتية صورة للحظة سقوطها كُتب عليها "سقوط جاموسة بالبصرة"، وردت عليها بالقول: "يا ربي شسوي في الناس اللي شايفين امهاتهم جواميس عبالهم كل الأمهات نفسهم".

 

وعلقت فجر السعيد قائلةً : "اذا اللي يسبني هذولا ويتشمت بطيحتي.أكيد كلهم طاحوا متلها ألف مرة. معناته على الطريق الصحيح لا حل الا بشراء مزرعة ليمون وتوزيع منتوجاتها دفعة واحد بلاء عني".
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