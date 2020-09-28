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رحيل الحارس الشخصي لـ «السادات»..ماذا قال قبل وفاته؟

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حارس السادات
 
الإثنين، 28-09-2020 02:59 م محمد فضل
توفى اللواء أحمد الفولي، حارس الرئيس الراحل أنور السادات أمس الأحد عقب فترة صراع مع المرض، حيث شيعت جنازته اليوم.
و«الفولي» أحد رجال الحرس الشخصي للرئيس الأسبق محمد أنور السادات، والذي حرس على حمايته، حتى مشهد اغتياله.
وفي أحد اللقاءات التلفزيونية للواء الراحل، تحدث عن "إحساس داخلي كان لديه بأن ثمة شيء سيحدث يوم اغتيال الرئيس الراحل حيث تنبأ حدسه بكارثة، ولكنه كان يكذب شعوره ويدفعه ليركز في عمله، قبل أن يكتشف صدق ما شعر به عقب اغتيال الرئيس السادات خلال احتفالات أكتوبر".

تقلد اللواء الراحل عدة مناصب رياضية، حيث كان نائب رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو، ونائب رئيس اللجنة الأوليمبية، كما كان رئيس البعثة المصرية في لندن التي حصلت فيها مصر على 3 ميداليات، وظل 20 عاما يعمل على المستوى المحلي والإفريقي والدولي.
وعانى الفولي قبل شهرين من وفاةه، بسبب إصابته بأمراض في القلب، والتي تفاقمت لمشاكل أخرى في الكلى والكبد.
 

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