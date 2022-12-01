رجل يضع كاميرا مراقبة لتصوير ابنة زوجته أثناء الاستحمام والأم تكتشف الكارثة بالصدفة

أٌصيبت أم بالصدمة بعدما اكتشفت كاميرا خفية وضعها زوجها في المرحاض لابنتها.وقررت الأم الأمريكية شيستي برينتل بولاية تينيسي، مشاركة قصتها عبر فيديو لها على صفحتها الشخصية بتطبيق "تيك توك"، لتحذير الآخرين من هذا الأمر، حيث قالت: "زوجي عامل البناء، يصور ابنتي البالغة 16 سنة في المرحاض أثناء الاستحمام".وكشفت المرأة أنها عُثرت على الكاميرا أثناء تغيير لمبة المرحاض، لتجد كاميرا مُثبتة باحترافية داخل "دش الاستحمام"، وفقًا لما ورد في موقع "yourtango".ومن ثم، غادرت المنزل على الفور مع أطفالها الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و12 و16 سنة، مشيرًة إلى أن اثنين منهما من زوجها السابق، وطفل صغير من زوجها الحالي.واستدعت الشرطة، واتفقت مع الضباط بالتسجيل لزوجها، وهو يُدعي "هوراسيو مينيرو هيرنانديز "، 39 سنة، وبالفعل قد اعترف بأنه وضع الكاميرا في المرحاض، ليواجه اتهاما باستغلال فتيات قاصرات جنسيا.عندما سئل عن السبب، قال إنه كان خطأ، وعندما يكون لديك شيء خاطئ في رأسك، فأنت تفعل ذلك دون تفكير، وتابع أنه لم يشاهد أبدًا لقطات للفتيات أثناء الاستحمام لأن الكاميرا لم تعمل أبدًا.وتقول برينتل إنها تشعر بالصدمة الشديدة لما حدث، وكذلك بناتها، وقد أنشأت صفحة تطلب المساعدة من الآخرين، قائلة: "سوف يستغرق الأمر بضعة أشهر للوقوف على قدمي والحصول على الطلاق، ونحن بحاجة إلى مال ومنزل".