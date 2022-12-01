الخميس 01 ديسمبر 2022
توقيت مصر 13:43 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مرتضى منصور يحسم مصير خالد الغندور في قناة الزمالك

السيسي: «معرفش إزاي أغير حياة الناس وأساعد في رزقهم»

شاهد.. انبهار مشجعي كأس العالم الأجانب داخل مطعم الشيف بوراك بقطر

«السيسي» يحذر المصريين من خطر كارثي: «هياكل الدولة» (فيديو)

الدولار يصعد مع بداية الشهر الجديد ويسجل هذا الرقم في البنوك

طارق الشيخ ينشر صورة زوجته لأول مرة ويفاجئها بالاعتذار أمام الجميع

فضيحة تضرب منتخب صربيا في قطر.. أقام علاقة جنسية مع زوجة زميله حارس المرمى

بعد الصين.. الأردن يكشف سبب ظاهرة الأغنام الغريبة التي تدور حول نفسها

شاهد.. يُطلّق زوجته بالثلاث بسبب هزيمة المنتخب السعودي!

ذبح والدة الفنانة عايدة غنيم على يد جارها (التفاصيل كاملة)

ADS
 

رجل يضع كاميرا مراقبة لتصوير ابنة زوجته أثناء الاستحمام والأم تكتشف الكارثة بالصدفة

2022_11_30_13_5_24_97
ام الفتاة
Native
Teads
الخميس، 01-12-2022 09:13 ص

أٌصيبت أم بالصدمة بعدما اكتشفت كاميرا خفية وضعها زوجها في المرحاض لابنتها.
وقررت الأم الأمريكية شيستي برينتل بولاية تينيسي، مشاركة قصتها عبر فيديو لها على صفحتها الشخصية بتطبيق "تيك توك"، لتحذير الآخرين من هذا الأمر، حيث قالت: "زوجي عامل البناء، يصور ابنتي البالغة 16 سنة في المرحاض أثناء الاستحمام".

وكشفت المرأة أنها عُثرت على الكاميرا أثناء تغيير لمبة المرحاض، لتجد كاميرا مُثبتة باحترافية داخل "دش الاستحمام"، وفقًا لما ورد في موقع "yourtango".

ومن ثم، غادرت المنزل على الفور مع أطفالها الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و12 و16 سنة، مشيرًة إلى أن اثنين منهما من زوجها السابق، وطفل صغير من زوجها الحالي.

واستدعت الشرطة، واتفقت مع الضباط بالتسجيل لزوجها، وهو يُدعي "هوراسيو مينيرو هيرنانديز "، 39 سنة، وبالفعل قد اعترف بأنه وضع الكاميرا في المرحاض، ليواجه اتهاما باستغلال فتيات قاصرات جنسيا.

عندما سئل عن السبب، قال إنه كان خطأ، وعندما يكون لديك شيء خاطئ في رأسك، فأنت تفعل ذلك دون تفكير، وتابع أنه لم يشاهد أبدًا لقطات للفتيات أثناء الاستحمام لأن الكاميرا لم تعمل أبدًا.

وتقول برينتل إنها تشعر بالصدمة الشديدة لما حدث، وكذلك بناتها، وقد أنشأت صفحة تطلب المساعدة من الآخرين، قائلة: "سوف يستغرق الأمر بضعة أشهر للوقوف على قدمي والحصول على الطلاق، ونحن بحاجة إلى مال ومنزل".





 

إقرأ ايضا

Capture

السيسي: «معرفش إزاي أغير حياة الناس وأساعد في رزقهم»

8f93f979-10d6-491e-a4cc-d86c36f9b0d7

شاهد.. انبهار مشجعي كأس العالم الأجانب داخل مطعم الشيف بوراك بقطر

355

طارق الشيخ ينشر صورة زوجته لأول مرة ويفاجئها بالاعتذار أمام الجميع