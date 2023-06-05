الإثنين، 05-06-2023
05:04 ص
نسمه عبد الوهاب
استغاث رجل يبلغ من العمر 48 عاما بالفنان محمد رمضان
، وطلب منه أن يقف بجانبه ويساعده في تكاليف الزواج ونشرت إحدى الصفحات بإسم "أخبار المنزلة الدقهلية" فيديو لهذا الرجل وطلبت من محمد رمضان
التواصل مع الرجل
وبالفعل استجاب "رمضان" لإستغاثة هذا الرجل وعلق على الفيديو
قائلا:"اللي إنت عايزه أنا عنيا ليك.. ابعتلي كل بياناتك ورقم تليفونك على الخاص وهتواصل معاك على طول، وربنا يجعلني سبب بسيط في مساعدتك وإسعادك يارب" ولم تكن هي المرة الأولى لاستجابة محمد رمضان
لمطالب جمهوره
فكان دكتور القلب جمال شعبان
نشر على صفحته الشخصية على موقع الفيس بوك منشورًا يتضمن صورة لمحمد رمضان
وهو جالس فى طائرته الخاصة وبجواره كميات كبيرة من الدولارات وعلق: " يا ريت بالدولارات دي اللي واضح أنك مش محتاج لها.. تشترى منظمات كهربية للغلابة الكتير اللي في العناية المركزة وعندهم احتمال السكتة والتوقف القلبي المفاجئ ومحتاجين جهاز لإنقاذ حياتهم يمكن دا يشفع لك يوم الزحام"، ليطلب بعدها منه رمضان التواصل وتقديم التبرعات ووفى بوعده