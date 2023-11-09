رجل يحمل سكينًا يهاجم بطل فنون قتالية سابق في الشارع.. شاهد ماذا حدث

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة قيام رجل يحمل سكينًا، بالهجوم على مقاتل سابق في الفنون القتالية، في مدينة ميامي الأمريكية.وأظهر مقطع الفيديو وقوف المقاتل السابق بجوار سيارته، ولكنه تفاجأ بهجوم رجل عليه وفي يده سكين كبير، وقام بالاشتباك معه.وتصدى المقاتل، لحامل السكين، وأسقطه أرضا بعد توجيه عدة لكمات له، ثم أحكم قبضته على رقبته، حتى ترك السكين، حسبما أبان الفيديو.وسيطر المقاتل على حامل السكين ووضع قدمه فوق رقبته، ثم اتصل بالشرطة لإلقاء القبض عليه، بحسب صحيفة ديلي ميل.