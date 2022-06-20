الإثنين 20 يونيو 2022
توقيت مصر 23:39 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الاعترافات الكاملة لقاتل طالبة جامعة المنصورة وسر الـ 290 صورة

أول صورة لطالبة المنصورة التي ذبحت أمام الجامعة

فاجعة.. طالب يذبح زميلته أمام جامعة المنصورة بدم بارد أمام الجميع

شاهد.. أغرب ما فعله جزار بـ جمل بعد ذبحه

فتاة الميكروباص: قطع الكرسي وتحرش بمنطقة حساسة

قرار سعودي عاجل بشأن السفر إلى تركيا

فنانة معتزلة: «نفسي أرجع للتمثيل بالحجاب.. ومش عارفة أبطل التدخين»

شاهد.. عمرو أديب يرقص على الهواء

تسريب جنسي صادم.. ابنة «بايدن» تستحم معه وتخون زوجها

قرار كويتي بمنع مواطني 10 دول من دخول أراضيها

ADS
 

رجل مذبوح داخل سيارته في مدينة بدر.. فتش عن الزوجة الخائنة

17572-الزوجة-الخائنة
ا
Native
Teads
الإثنين، 20-06-2022 10:39 ص

شهدت مدينة بدر بالقاهرة، جريمة قتل بشعة بعد أن تجردت زوجة من كل مشاعر الرحمة وقامت مع عشيقها بقتل زوجها لتخلوا لهما أجواء الالتقاء سويًا دون رقيب.
بداية الواقعة بعثور عدد من الأهالي على جثة شخص مقتول داخل سيارةه، فأسرعوا بإبلاغ قوات الأمن بالعثور على جثة شخص، حتى تبين أن المجني عليه "تاجر" وقد عثر على جثته داخل سيارةه بالكرسي الخلفي للسائق.
المعاينة التي أجريت مباشرة عقب الحادث بينت أن الضحية تعرض إلى جرح قطعي في الرقبة، وتم انتداب المعمل الجنائي لرفع البصمات، لمحاولة الوصول إلى مرتكب الواقعة.

مناظرة جثة المجني عليه أوضحت أن الوفاة جاءت عقب تعرضه لجرح ذبحي بالرقبة بواسطة سلاح أبيض تسبب في حدوث كسر في عدد من فقرات الرقبة، نتج عنها نزيف شديد وانسداد مجرى الهواء.

مباشرة بدأت التحريات حول الواقعة، وكانت الشكوك تدور حول الزوجة -بسبب تغيبها عن المنزل- وشخص آخر يحتمل أنه قد ساعدها في ارتكاب جريمتها، وبعد استجواب الزوجة المتهمة وتضييق الخناق عليها اعترفت بارتكاب الجريمة رفقة عشيقها ليتمكنوا من الزواج والاستمتاع بأمواله، والحصول على محلات الدواجن التي يمتلكها بمدينة بدر والقاهرة الجديدة.

الزوجة التي اعترفت بتفاصيل الجريمة، قالت إنها حضرت مع زوجها من محافظة أسيوط للسكن بالقاهرة، وتحملت معه كل الصعاب برغم شخصيته ومعاملته السيئة لها وتهديداته الدائمة بالزواج مرة أٔخرى -وفق قولها-.

ظلت علاقتي بزوجي كما هي إلى أن تعرفت على المتهم الثاني عبر إحدى جروبات الواتساب الخاصة بمدينة بدر، ونشبت بيننا قصة حب، وقررت الطلاق لأتزوج منه لكنه رفض وطلب مني الاستمرار مع زوجي، لأنه يعاني من أزمة مالية ولا يستطيع الزواج مني في الوقت الحالي-وفق أقوالها-.

حضر في ذهننا التخلص من زوجي للحصول على أمواله والمحلات الخاصة به، وبدأنا في التخطيط للجريمة قبل شهر من ارتكاب الجريمة، وبدأت إبلاغ المتهم الثاني بكل تحركات زوجي، وفي يوم الواقعة استدرجه المتهم الثاني بمكالمة هاتفية، وأوهمه بأن يريد مقابلته للاشتراك معه في مشروع واتفقا معه على مقابلته بطريق الروبيكي، وفور وصوله قام المتهم الثاني بالتعدي عليه بالسلاح الأبيض، وقام بوضعه في السيارة وتركه وغادر.

عدد من شهود العيان أقروا بعد الواقعة، أنهم وجدوا السيارة على الطريق وكانت واقفة بطريقة ملفتة للنظر، وظنوا أنه لا يوجد أحد بها، فقرروا فتحها للحصول على أوراق صاحبها فوجدوا الجثة وبحوزته أوراقه الشخصية ومبلغ 9 آلاف جنيه.

من جانبها، أمرت نيابة القاهرة الجديدة الكلية، بحبس ربة منزل وعشيقها، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل زوج المتهمة والتخلص منه داخل سيارةه بمدينة بدر، والتي أحالتهما النيابة بدورها إلى المحاكمة الجنائية.
 

إقرأ ايضا

Capture

الاعترافات الكاملة لقاتل طالبة جامعة المنصورة وسر الـ 290 صورة

FVsbAgSWAAAW1mm

أول صورة لطالبة المنصورة التي ذبحت أمام الجامعة

Capture

فاجعة.. طالب يذبح زميلته أمام جامعة المنصورة بدم بارد أمام الجميع

أخبار متعلقة

images

الزوجة اللعوب.. خانت زوجها في ليلة القدر وتخلصت منه بعد صلاة التراويح رفقة صديقه

Capture

زوج قاتلة أطفالها الثلاثة يفجر مفاجأة عن زوجته

image

الإمارات.. قصة حب وعلاقة تتحول إلى جريمة قتل داخل الحمام

Capture

عروس تقتل زوجها بطريقة شيطانية: «طلع كبير.. وعايزة شاب»

622

تستعين بعشيقها وأختها لتأديب زوجها.. والنهاية صادمة

18769165881586268941

«الفتاة شريفة».. بيان ناري من النيابة العامة بشأن مذبحة «الريف الأوروبي»