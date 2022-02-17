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رجل شرطة يثير الغضب بعد تصوير طارق حامد في موقف محرج ونشر الفيديو

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الخميس، 17-02-2022 01:06 م

أثار مقطع فيديو متداول للاعب نادي الزمالك طارق حامد، في موقف محرج عندما تم توقيفه من إحدى لجان المرور وسحب رخصةه، موجة جدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن رجل شرطة هو من قام بهذا الأمر.
وتداول رواد مواقع التواصل، فيديو يظهر فيه طارق حامد، وهو يتحدث مع ضابط مرور في أحد الكمائن المنتشرة على الطريق، بعد أن استوقفه الأخيرة بسبب تركيب "زجاج فاميه" على سيارته.
وقال ناشر الفيديو:" سحب رخص طارق حامد من احد اللجان المروريه .. بعيداً عن الانتماءات هل انت مع ام ضد تصرف رجل الشرطه انه يصوره ؟".
وقال آخر:" علاقة ممثل السلطة بالمواطن علاقة بتقوم على الاحترام المتبادل في اطار القانون الي بيحكم البلد وبينظم العلاقة دي! يعني مثلا لو طارق حامد خالف القانون،اخرك معاه انك تديله المخالفه وبس! اما انك توقفه قدامك وانت حاطط رجل على رجل وموقف جنبك دلدول يصوره قال يعني انت كده شبح وبتعلم عليه".
ونقلت صحفية "الوطن" عن مصدر داخل نادي الزمالك، قوله إن القصة تعود إلى أن طارق حامد كان يقود سيارته في أحد الشوارع الرئيسية، وتبين لإحدى اللجان أن سيارته بها "زجاج فاميه" وليس مثبتا في رخصته، ما تسبب في تسجيل مخالفة مرورية ضده وتوقفه لبضع دقائق من أجل الحديث معه عن المخالفة وتفاصيلها.
ويغيب طارق حامد عن المشاركة مع الزمالك منذ بداية العام الجاري، بعد تعرضه للإصابة، إذ غاب عن مباراة بيترو أتلتيكو الأنغولي في الجولة الأولى من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يغيب عن مباراة سموحة ببطولة الدوري المصري، كما سيغيب عن مباراتي ساغرادا الأنغولي، والوداد المغربي خلال الجولتين الثانية والثالثة من دور المجموعات لدوري الأبطال.
شاهد الفيديو بالضغط هنا:
وهنا:
 

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