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رجل أعمال يطلق النار على زوجته في التجمع الخامس وابنه يصور الواقعة

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المتهم
الأحد، 16-07-2023 01:09 م


أطلق رجل أعمال النار على زوجته داخل سكنها في منطقة التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة.

 

وحسب موقع "القاهرة 24"  فإنه حصل على مقطع فيديو يوثق الواقعة، مشيرًا إلى أن المتورط فيها يعمل مديرًا لإحدى شركات البترول.

وأضاف الموقع أن المتهم حاول الدخول إلى شقة زوجته في منطقة التجمع الخامس بعد نشوب خلافات بينهما، لكنها أوصدت بابها وأحكمت إغلاقه بسلسلة حديدية.

وعندما فشل الزوج في الدخول إلى الشقة، استل سلاحه "مسدس" وأطلق عدة أعيرة نارية باتجاه زوجته، بينما كان ابنه يوثق الواقعة بكاميرا هاتفها المحمول، ولم يتضح مدى إصابة الزوجة. 

 

فيما رصدت الأجهزة الأمنية مقطع الفيديو المتداول لرجل الأعمال وهو يطلق النار على زوجته، فيما يكثف رجال المباحث جهودهم لضبطه.

 

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