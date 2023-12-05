رجعت من غيره.. خناقة شيرين وحسام حبيب في السعودية





شهدت العلاقة بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، خلافًا حادًا وذلك خلال تواجدهما في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وأثارت أنباء الخلاف بين الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب، جدلًا واسعًا وتساءل جماهير الفنانة شيرين عبد الوهاب عن سبب الخلاف بينهما أثناء تواجدهما بالعاصمة السعودية الرياض.

وبحسب المصادر، فإن السبب الذي أدي إلى الخلاف بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، هو تدخل حسام حبيب في أعمال زوجته الفنية، مما أحدث خلافًا بين الطرفين.

وطلب الفنان حسام حبيب تأجيل الحفل الغنائي للفنانة شيرين عبد الوهاب، من الشركة المنظمة للحفل، وذلك دون الرجوع للفنانة شيرين عبد الوهاب او استشارتها في هذا التأجيل.

وتسبب قرار الفنان حسام حبيب، بتأجيل الحفل الغنائي غضب الفنانة شيرين عبد الوهاب، مما جعل الفنانة شيرين عبد الوهاب أن تعود إلي القاهرة، وذلك برفقة فريق عملها.

الظهور الأخير لشيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وكان الظهور الأخير للفنانة شيرين عبد الوهاب برفقه زوجها الفنان حسام حبيب، في كواليس حفل روائع السنباطي، بالمملكة العربية السعودية، تزامنًا مع ذكرى ميلاد الملحن الكبير رياض السنباطى.

وظهر الثنائي الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب وهما ممسكان يدًا بيد، وقامت شيرين عبد الوهاب باختتام الحفل، ونالت استقبالًا حارًّا من حضور الجمهور السعودى، الذين هتفوا بـ "بنحبك يا شوشو".

وكانت مفاجأة الحفل هي إعلان المستشار تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن إقامة حفل خاص للفنانة شيرين عبدالوهاب.