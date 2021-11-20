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«رجعت من الشغل بدري لقيت جاري مع أمي».. جريمة تهز أوسيم

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السبت، 20-11-2021 11:00 ص


أنهى شاب حياة عامل بعدة طعنات بعدما شاهده برفقة والدته داخل منزلهم بمدينة أوسيم، وتمكنت قوات أمن الجيزة من القاء القبض على المتهم واعترف بارتكاب الجريمة.
تلقت مديرية أمن الجيزة اخطارا بمقتل عامل داخل منزل جيرانه بمدينة أوسيم، فور إخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال الى مسرح الواقعة لبيان ملابساتها .
انتقلت قوات الأمن وتبين العثور على جثة عامل يبلغ من العمر 38 عاما مصاب بطعنة في الرأس وأخرى في الفخذ وأن الشاب صاحب المنزل متواجد واعترف بأنه من قام بقتله.
وأشارت التحريات بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة إلى أن المتهم عاد من عمله فوجئ بوجود المجني عليه مع والدته بمفردهما في المنزل فأسرع إلى المطبخ واستل سكينا ولحق بالمجني عليه قبل هروبه وسدد له الطعنات التي أردته قتيلا.
وأضافت التحريات أن المتهم أقر في اعترافاته انه اتصل هاتفيا بوالده الذي كان في عمله واخبره بقتل جارهما عندما عاد وشاهده برفقة والدته في المنزل فاتصل والده بالشرطة واعترف المتهم قائلا: "رجعت بدري من الشغل لقيتهم لوحدهم في البيت، الدم غلي في عروقي وقتلته".
تحفظت قوة أمنية بقيادة الرائد أحمد فرحات رئيس مباحث اوسيم والرائد وليد كمال رئيس نقطة شرطة البراجيل على المتهم وتم اقتياده وسط حراسة أمنية مشددة إلى مركز الشرطة وتم نشر قوة أمنية بالمنطقة لملاحظة الحالة الأمنية لتجاور منزل القتيل والمتهم.
وشرحت التحريات أن خلافات قديمة منذ عدة أشهر حدثت بين المتهم وجاره بسبب مطاردته الدائمة لوالدة المتهم، حتى أنهى حياته.
 

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