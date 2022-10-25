ربنا حبيبي.. الرئيس يرد على سؤال مواطن

الثلاثاء، 25-10-2022
03:00 م
نسمه عبد الوهاب
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يشارك فى المؤتمر الاقتصادي
ليس كرئيس لـ جمهورية مصر العربية، ولكن يشارك كإنسان عادي.
وأضاف :" انا ما بعتبرش نفسي رئيس لـ مصر، بس بـ اعتبر نفسي إنسانًا طلب منه التدخل لحماية مصر ".
وأقسم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه صادق في ما بقوله، و الرزق على الله موضحًا :" فى حد كان بيقولي انت بيتكلم كتير ليه عن الله، فقلت له ايوه بحب ربنا و يارب يكون بيحبني، الله حبيبي و غالى عليا و كرمه على مصر يفوق خيال أى شخص، وأنا اللى شايف اللى حصل".
وتابع :" و الله و الله و الله كرمه على مصر فوق الخيال و الله و الله والله كرم ربنا علينا كبير".