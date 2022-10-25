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ربنا حبيبي.. الرئيس يرد على سؤال مواطن

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الرئيس عبد الفتاح السيسي
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الثلاثاء، 25-10-2022 03:00 م نسمه عبد الوهاب
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يشارك فى المؤتمر الاقتصادي ليس كرئيس لـ جمهورية مصر العربية، ولكن يشارك كإنسان عادي.

وأضاف :" انا ما بعتبرش نفسي رئيس لـ مصر، بس بـ اعتبر نفسي إنسانًا طلب منه التدخل لحماية مصر ".
وأقسم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه صادق في ما بقوله، و الرزق على الله موضحًا :" فى حد كان بيقولي انت بيتكلم كتير ليه عن الله، فقلت له ايوه بحب ربنا و يارب يكون بيحبني، الله حبيبي و غالى عليا و كرمه على مصر يفوق خيال أى شخص، وأنا اللى شايف اللى حصل".
وتابع :" و الله و الله و الله  كرمه على مصر فوق الخيال و الله و الله  والله كرم ربنا علينا كبير".

 

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