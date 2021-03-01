الإثنين 01 مارس 2021
توقيت مصر 13:03 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بشري سارة من الجمارك للسيارات الكهربائية المستعملة

مفاجأة.. حسام البدري يُطيح بنجمي المنتخب المحترفين

برد وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

احذر.. تغير لون أظافرك علامة على الإصابة بمرض خطير

راود طليقته عن نفسها فرفضت.. جريمة بشعة تهز البحرين

قرار عاجل من وزارتي السياحة والطيران المدني لدعم السياحة الداخلية

حتى لو كانت متزوجة.. انتشار «زواج الاضطرار» بدولة عربية (فيديو)

فنانة لبنانية شهيرة تحصل علي الإقامة الذهبية في الإمارات

خطاب غريب من " ترامب " بعد مغادرته البيت الأبيض

معلمة سعودية تضبط زوجها متلبسًا مع فتاة.. وهكذا برر خيانته

ADS
 

راود طليقته عن نفسها فرفضت.. جريمة بشعة تهز البحرين

058df1e4-3141-4e14-803a-fe199d4985e5-645x500
الضحية
 
الإثنين، 01-03-2021 10:30 ص المصريون

شهدت العاصمة البحرينية جريمة مروّعة، بعد قيام رجل بإلقاء مادة حارقة على طليقته في أعقاب تهديدها بالقتل، ثمّ خنقها محاولا اغتصابها بعد ان استدرجها الى شقته.
وذكرت صحيفة “الأيام” البحرينية أن تلك المرأة وهي أم لابنتين أصيبت بحروق عميقة في مناطق مختلفة من جسدها نتيجة الاعتداء عليها من قبل طليقها.
وأكّدت الضحية «ب.ي» البالغة من العمر 38 عاما أنّ طليقها «42 عاما» استدرجها قبل أيام الى شقته الواقعة بمنزل والده، حيث كانت في زيارة لأم طليقها بدعوى تعليمها على تشغيل الغاز والطبخ.
وقالت إنه استدرجها للمطبخ وقام بإغلاق الأبواب أمامها، لتتفاجأ بمحاولته اغتصابها بشكل مفاجئ الأمر الذي قاومته.
وأوضحت أنها وجدت مادة تشبه الأسيد في احدى العبوات الزجاجية، ولم تكن تتصور أنّها مادة حارقة جهّزها طليقها ليحرقها به.
واضافت بأنّ طليقها طلب منها القيام ببعض الأفعال الخاصة ورفضتها، قبل أن يتهمها بالخروج مع شخص آخر وهو الأمر الذي رفضته مجددا.
وبعد أكثر من ساعة من المحاولات والنقاش بتهديدها بالقتل وتذويب جسدها وتشويهه، بدأت الضحية بالصراخ ليقوم بخنقها ورميها بمادة الأسيد، التي أحرقت أجزاء متفرقة من جسدها وشوهت وجهها ورقبتها وأجزاء خلفية من جسمها وجرحها بمادة جارحة.

وقالت الضحية: “لولا لطف الله ودخول أمه وشقيقه لنا بالمطبخ بعد سماعهم استنجادي وصراخي لكنت في عداد الموتى ولما تركني إلا جثة هامدة”.
وأكدت أن طليقها خرج مؤخرًا من السجن بعد أن حُكم عليه بأحكام قضائية في قضايا تعاطي واتجار بمخدرات حكم على أثرها بسنوات طويلة، قضى منها 10 سنوات.
ولفتت الى أن علاقتها به كانت جيدة جدا ولم تكن تشوبها أي توترات حتى بعد انفصالهما.
وأضافت أنها لم تطلب منه أي مبالغ نفقة لها ولأبنائها، بل كانت تصرف على الصغار من أموالها الخاصة، كما أنها كانت وباستمرار ترسل الأبناء الى والدهم ليجلسوا معه ومع أسرته.
وذكرت أنها كانت تدعو طليقها للجلوس مع الأولاد في أوقات مختلفة؛ لكي لا يشعر الأبناء بفقد والدهم ما ينعكس على تربيتهم نفسيا، الا انها تفاجأت بفعله هذا مرة واحدة دون سابق انذار.
وطالبت الضحية الجهات المعنية بإنزال أقسى العقوبات بالمجرم، وبالتدخل العاجل لعلاجها وتوفير الأدوية الخاصة بذلك.
وأشارت إلى أن الجهات المعنية وفرت لها علاجا إلا أن بعض الأدوية تضطر لشرائها من الخارج وهو الأمر الباهظ ماليا والذي لا تستطيع تحمل تكاليفه.
 

إقرأ ايضا

الطقس-800x600

برد وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

92-645x476

حتى لو كانت متزوجة.. انتشار «زواج الاضطرار» بدولة عربية (فيديو)

سعودية-توبخ-زوجها

معلمة سعودية تضبط زوجها متلبسًا مع فتاة.. وهكذا برر خيانته

أخبار متعلقة

Capture

كاميرا مراقبة توثق مع فعلته سيدة و4 شباب في أحد شوارع البحرين

INAF_20161208025042749

رغم المصالحة.. لماذا ترفض قطر الحوار مع البحرين حتى الآن؟

1

جريمة مروعة تهز دولة عربية.. شاب يذبح أسرته 6 أفراد بالكامل(صور)

تفجير البحرين

كشفتها التحريات.. مفاجآت صادمة وراء عمليتي تفجير بالبحرين