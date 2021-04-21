راهب بوذي يقطع رأسه تاركًا رسالة تكشف السبب الصادم

الأربعاء، 21-04-2021
10:07 ص
محمد فضل
في واحدة من أغرب جرائم الانتحار، أقدم راهب في تايلاند
على قطع رأسه باستخدام المقصلة كقربان لـ”بوذا
” على أمل أن يتجسد من جديد كـ “كائن روحي أعلى” حسب اعتقاده الديني.
وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية؛ فإن الراهب ثاماكورن وانغبريتشا
البالغ (68 عامًا) كان يخطط للتضحية عبر هذا الطقس الغريب منذ أكثر من خمس سنوات.
وأضافت الصحيفة: “اعتقد الراهب أن تقديم القربان إلى الإله سيجلب له الحظ السعيد في الحياة الآخرة – وهو اعتقاد معروف في البوذية باسم الاستحقاق”.
وأشارت “ديلي ميل” إلى أنه “تم العثور على الراهب ميتًا في 15 أبريل في معبد وات فو هين في مقاطعة نونغ بوا لامفو شمال شرق تايلاند
”.
وكتب الراهب في رسالة كشف عنها ابن أخيه: أنه “قطع رأسه كان طريقته في مدح (بوذا
)”، مؤكدًا أنه “كان يخطط لهذا لمدة خمس سنوات حتى الآن”.
وأضاف الراهب في الرسالة: “كانت رغبته أن يقدم رأسه وروحه حتى يتمكن الرب من مساعدته على التناسخ ككائن روحي أعلى في الحياة التالية”.