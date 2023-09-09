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رانيا يوسف.... مستحيل أدخل قفص الزوجية مرة تانية فأنا حرة طليقة

رانيا يوسف.... مستحيل أدخل قفص الزوجية مرة تانية فأنا حرة طليقة

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رانيا يوسف
السبت، 09-09-2023 01:50 م نسمه عبد الوهاب
تحدثت الفنانة رانيا يوسف عن ندمها  على الزواج من المنتج محمد مختار، والد بناتها، مشيرة إلى أنها أصبحت من نجمات الصف الأول بعدما انفصلت عنه.

قالت رانيا يوسف في تصريحات تليفزيونية: 'ندمت وزعلت إني اتجوزت من محمد مختار، والحمد لله بعد ما اتطلقت منه بقيت نمبر وان ومن نجمات الصف الأول، والحسنة الوحيدة اللي طلعت بيها منه هي بناتي'.

موقف رانيا يوسف من الزواج مرة آخرى

وعن فكرة الزواج مرة أخرى، قالت رانيا يوسف: 'مستحيل أدخل قفص الزوجية مرة تانية، متعقدتش من الجواز لكن أنا حرة طليقة وعندي صحابي وأهلي وبناتي مستكفية بيهم، وهي الجوازات اللي حوالينا ناجحة أوي؟ ده أنا كل اللي أعرفهم متطلقين، فحاجة متشجعش على الجواز'.


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