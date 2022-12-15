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رانيا يوسف تنشر صورة لابنتها شبه عارية وتعلق: فخورة جدًا بيها

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ابنة رانيا يوسف
Native
Teads
الخميس، 15-12-2022 11:56 ص

 

 

أثارت ابنة الفنانة رانيا يوسف، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بظهور مثير وجرئ بفستان شبه عارٍ.

 

ونشرت الفنانة رانيا يوسف أثارت ضجة جديدة بنشرها صورة جريئة لابنتها نانسي، عبر خاصية "ستوري" على حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

 

رانيا يوسف أرفقت الصورة المثيرة للجدل بتعليق حاولت من خلاله دعم ابنتها التي لم يتجاوز عمرها 19 عاما، قائلة: "فخورة جدا بابنتي ننوسة".

 

وحرصت الفنانة على وضع رابط السيرة الذاتية لابنتها نانسي محمد مختار، وتضمن معلومات عنها يوضح أنها من مواليد 16 أكتوبر عام 2003، وأنها الابنة الصغرى لرانيا يوسف والمنتج محمد مختار، كما أنها خاضت أول تجاربها التمثيلية في مسلسل "أسرار" عام 2015، وفي عام 2020 شاركت في فيلم "أسوار عالية".

 

وتسببت الصورة في موجة هجوم ونقد لاذع للفنان رانيا يوسف، حيث تسائل البعض عن سر نشر "أم" صورة لابنتها شبه عارية متفاخرة بها، ونالت الفنانة شتائم من البعض لكنها تجاهلت الجميع ولم ترد.

بينما تغزل البعض في جمالها وجمال ابنتها، حيث قال " ابن الوز عوام".




 

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