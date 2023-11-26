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رانيا يوسف تعلن موافقتها على ممارسة ابنتها الجنس مع شاب بدون زواج

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رانيا يوسف وابنتها
الأحد، 26-11-2023 01:57 م


كشفت الفنانة رانيا يوسف خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج "كتاب الشهرة" الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين عبر فضائية "الجديد" أنها تعرضت للتحرش في عمر 18 عاما.

وكشفت عن رأيها في المساكنة- ممارسة الجنس خارج إطار الزواج- في حالة علمها بأن ابنتها تعيش المساكنة مع شاب فكيف ستتصرف، قائلة:" لن أتدخل في قرارها لأن قبولي أو رفضي لهذا الشيء لن يغير قرارها".

واستكملت:" أنا لن أعيش المساكنة أعوذ بالله أنا غير ابنتي وتربيتي غير تربيتها".

وانهالت عليها التعليقات التي حملت هجوما حادا من الجمهور، تعليقا على تصريحاتها.

ونشرت رانيا مؤخرا مجموعة صور من مسلسلها الجديد على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت: "قريب هتنورونا في بنسيون دلال، من مسلسل "السرداب" ١٩٤٣".

 

يذكر أن مسلسل "السرداب" من تأليف مصطفى حمدي وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة، ويشارك في بطولته رانيا يوسف، و أحمد حاتم، وآية سماحة، ومحمد رضوان.

 

على جانب آخر تنتظر رانيا يوسف، عرض مسلسلها "بقينا اتنين" المقرر عرضه يوم 2 ديسمبر المقبل على قناة "أون".

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