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رانيا يوسف تعترف بأداء مشاهد جنسية وتكشف مفاجآت صادمة

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رانيا يوسف
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الثلاثاء، 18-01-2022 11:09 ص

اعترفت الفنانة رانيا يوسف، بأدائها أدوارًا جنسية جريئة، قائلة: " "أنا قدمت بالفعل أدوار جريئة، ومفيش عندي خطوط حمراء لإني محترفة، وإذا الموقف يستدعي القبلة أو البكيني أو أجرأ من كده ليه لأ، أعمله طبعا لو في سياق العمل الدرامي أو السينمائي، وأنا عملت ده في فيلم واحد صحيح وفي ريكلام."
وتابعت في برنامج "مصر جديدة" عبر قناة ETC مع الإعلامية إنجي أنور: "السيناريو مش قرآن ومش لازم كل حاجة فيه تتعمل بحذافيرها، ممكن أناقش المخرج في المشاهد الثقيلة نخففها إزاي أو نعملها زي ما هي أو نشيلها، ويقنعني أو أقنعه.
وقالت إنها تميل لأن تكون إطلالتها على البحر وأثناء قضاء العطلة الصيفية على البحر وهي ترتدى المايوه.
وأكدت يوسف أنها لا تبحث عن الأفلام التجارية، ولكنها تميل إلى الأفلام الفنية التجارية، لأن شخصيتها تميل للبحث دائمًا عن تحقيق الصعب عن طريق الاجتهاد والعمل على نفسها، ولا تلجأ للاستسهال، على حد تعبيرها.
في السياق ذاته، أكدت رانيا يوسف أنها تحب المطبخ البريطاني واللبناني، حيث التحقت بوظيفة مضيفة طيران لمدة 3 سنوات بسبب عشقها للسفر وركوب الطائرة.
وعن البلد التي تحب زيارتها الفترة المقبلة أجابت رانيا «أرغب في زيارة الهند خلال الفترة المقبلة».
 

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