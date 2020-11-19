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رانيا يوسف تصدم الجميع: «الرجالة كلهم خاينين.. دي حاجة طبيعية»

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رانيا يوسف
 
الخميس، 19-11-2020 01:30 م المصريون

تحدثت الفنانة رانيا يوسف، عن أجواء تصوير الموسم الثاني من مسلسل “الآنسة فرح” والذي يتضمن العديد من المواقف الطريفة.
أضافت رانيا، في تصريحات لبرنامج “MBC Trending” عبر قناة mbc4، أن أسرة العمل أصبحت عائلة واحدة بالفعل، مستكملة: “بتعامل مع عارفة عبد الرسول إنها أمي بجد، وأسماء أبو اليزيد بنتي بجد، بقالنا سنة مع بعض واتعودنا خلاص على بعض”.
أما عن دورها في مسلسل “شارع 9″، فقالت رانيا يوسف إنها تتعرض فيه للخيانة، متابعة: “وده مش في (شارع 9) بس، ده في الحياة عادة وده الطبيعي، أنجلينا جولي اتخانت إيه المشكلة يعني”.
واصلت: “الخيانة مش بسبب عيب في الست، دي تركيبة في صنف الرجالة كله، ده الطبيعي يعني، دي التركيبة الكونية والجزئية والفعلية للصنف الرجالي كله وده طبيعي”.
وتشارك رانيا يوسف في الموسم الثاني من مسلسل “الآنسة فرح”، والعمل مأخوذ من المسلسل الأمريكي “Jane the virgin” بطولة: أسماء أبو اليزيد، محمد كيلاني، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسي، وإخراج أحمد الجندي، ويستكمل وائل فرج الموسم الثاني. 
 

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