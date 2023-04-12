



ردت الفنانة "رانيا يوسف" على مقطع فيديو نشرته الإعلامية "أسما إبراهيم" على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام".

وظهر في مقطع الفيديو المنتج "محمد مختار" وهو يكشف عن مستندات لأول مرة تؤكد أنه ينفق على بناته من رانيا يوسف طوال الفترة السابقة، ومن بينها مصاريف المدارس والجامعات بجانب الطعام والشراب.

وكتبت الفنانة رانيا يوسف : "الحقيقه أنا مقامي أكبر من إن الواحد يرد على واحد زيك .. الافات .. لطيف إن الواحد يكذب ويصدق نفسه طول عمرك ممثل فاشل واللي بعتاك تقول الكلام ده أفشل منك".

المنتج "محمد مختار"حل ضيفا على أسما إبراهيم في برنامجها الرمضاني "حبر سري" المذاع على قناة القاهرة والناس منذ بداية رمضان.