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رانيا يوسف تتعهد لأحد متابعيها بزيارة الصعيد

07-03-21-471232763
رانيا يوسف
 
الإثنين، 08-03-2021 05:53 م


تعهدت الفنانة رانيا يوسف، بزيارة الصعيد في فترة قريبة، ردًا على أحد متابعيها بمطالبتها بزيارة صعيد مصر.
وفتحت "يوسف" خط بث مباشر مع جمهورها للرد على أسئلتهم، عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ”إنستجرام”.
وقامت الفنانة بالرد على السؤال الذي يقول: “عاوزين نشوفك في الصعيد”، وكان رد رانيا يوسف عليه: “بإذن الله أزوركم قريب”.
وكانت رانيا يوسف قد ردت على الإعلامي تامر أمين بعد هجومه على أهل الصعيد، خلال الأيام الماضية، وهو ما تسبب في وقف برنامجه في قناة النهار وخصم راتب شهر منه للتبرع به لإحدى المؤسسات الخيرية.
وعبر حسابها الشخصي بموقع “تويتر” كتبت رانيا يوسف: “(هدى شعراوي- المنيا- صعيد مصر)، (ثريا حلمي- المنيا- صعيد مصر)، (سامية جمال- بني سويف- صعيد مصر)، (سناء جميل- المنيا- صعيد مصر)، (كريمة مختار- أسيوط- صعيد مصر) (الدكتورة عواطف عبدالرحمن- أسيوط- صعيد مصر).. تحية للمرأة الصعيدية التي شرفت مصر في جميع المجالات”.

 

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