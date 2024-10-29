رانيا يوسف تتعمد خطف الأنظار في مهرجان الجونة بفستان مثير(صور)

خطفت النجمة رانيا يوسف الأنظار بإطلالتها الجريئة على السجادة الحمراء في اليوم الخامس من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة، وذلك خلال حضورها العرض الإقليمي الأول للفيلم المغربي "الكل يحب تودا". وقد توافد الفنانون وصناع السينما لمتابعة الفيلم، الذي أخرجه وأنتجه نبيل عيوش، بمشاركة الكاتبة مريم التوزاني.

شارك في هذا الحدث كوكبة من النجوم منهم نسرين طافش، أمينة خليل، بسنت شوقي، وعمر الشناوي، بالإضافة إلى المخرج أمير رمسيس.

وأشعلت النجمة رانيا يوسف أجواء مهرجان الجونة السينمائي في يومه الخامس بإطلالة ساحرة وجريئة، إذ ظهرت بفستان من التول الشفاف تميز بتصميمه الفريد: طويل من الأمام وقصير من الخلف، ليبرز جمال قوامها بأسلوب أنيق ولافت. الفستان بدون بطانة، مما أضفى على الإطلالة لمسة عصرية جريئة وتفاصيل فنية تميزت بالابتكار والجرأة.

رافقت إطلالتها تسريحة شعر منسدلة بخصلات ناعمة تصل حتى أسفل الظهر، مما أضفى على مظهرها جاذبية أنثوية كلاسيكية، إلى جانب مكياج ناعم أبرز ملامح وجهها بلمسات دافئة وألوان طبيعية، حيث تم التركيز على العيون بإطلالة دخانية خفيفة وأحمر شفاه بألوان هادئة تناسب أجواء المناسبة.

بهذا الظهور، جذبت رانيا يوسف الأنظار ونالت إعجاب الحاضرين، حيث أضفت لمسة خاصة على السجادة الحمراء وجعلت من حضورها في مهرجان الجونة حديث الجميع.

نبذة عن فيلم "الكل يحب تودا"

يحكي الفيلم قصة نسرين الراضي، شابة طموحة تنتقل إلى الدار البيضاء لتحقيق حلمها بأن تصبح فنانة شعبية مغربية، وتطمح لتحسين مستقبل ابنها.

رانيا يوسف على الشاشة الصغيرة

من الجدير بالذكر أن رانيا يوسف قد شاركت مؤخرًا في مسلسل "عمر أفندي" الذي تدور أحداثه حول مغامرة مثيرة عبر الزمن يقودها البطل علي التهامي، حيث يكتشف سردابًا يعيده إلى أربعينيات القرن الماضي.

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