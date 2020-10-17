السبت، 17-10-2020
05:30 م
المصريون
تتعمد الفنانة رانيا يوسف دائما في اي لقاء تلفزيوني لها إثارة الأقاويل من
حولها، حتى أنها تتعمد أن تكون محل لأحاديث السوشيال ميديا بمجرد نشرها صورة أو
الظهور بفستان يقلب الدنيا رأساً على عقب.
وفي أخر ظهور لها عبر لقاء تلفزيوني في برنامج "3 ستات" الذي
يعرض على قنوات صدى البلد، أعلنت أنها كانت تتمنى أن تمثل مع الفنان الراحل أحمد
رمزي من ضمن نجوم الزمن الجميل وأردفت: "كان نفسي امثل مع الولد الشقي أحمد
رمزي عشان نتشاقى ونلعب سوا" مشيرة إلي إن رشدي أباظة شخصيته لا تجذبها مثل
أحمد رمزي
.
ومن جانبها أكدت إنها حرة ترتدي ما يحلو لها من ملابس وتظهر بما يحلو لها،
وليس لأحد أن يتحدث عن ملابسها حتى وإن كانوا جمهورها معتبرة إن هذا الأمر شخصي
للغاية وليس لأحد التدخل به.
وكانت رانيا يوسف، قد شاركت مؤخراً في الجزء الأول من
مسلسل "الآنسة فرح" الذي يعرض على قناة MBC 4 في تمام الساعة 8
مساءً بتوقيت مصر، وهو إنتاج شركة S
Productions لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة
العربية من المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير Jane The Virgin.